Moederbedrijf Google profiteert van hogere advertentie-inkomsten

Google-moeder Alphabet heeft in het eerste kwartaal van dit jaar fors meer verdiend aan advertenties dan in dezelfde periode vorig jaar. Bedrijven besloten weer meer uit te geven aan reclame om zo te kunnen profiteren van de heropening van de economie in veel landen. Ook aan clouddiensten verdiende Alphabet meer en dat leidde tot een winstsprong van het bedrijf.

De totale omzet van Alphabet kwam uit op 55,3 miljard dollar, een stijging met ongeveer een derde ten opzichte van een jaar eerder. Daarvan was maar liefst 44,7 miljard dollar afkomstig van advertenties. De diensten, zoals Gmail en Google Drive voor bedrijven, leverden 6,5 miljard dollar op en dat was ongeveer de helft meer dan in de eerste drie maanden van 2020.

Ook cloudruimte leverde het bedrijf meer op. Met een omzet van 4 miljard dollar groeiden die activiteiten ook met zo’n 50 procent. Dat onderdeel is nog wel verliesgevend, maar financieel directeur Ruth Porat noemt dat onderdeel wel expliciet als een tak waar kansen liggen voor Alphabet.

Dat alles leidde tot een winst van 17,9 miljard dollar tegen 6,8 miljard dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. Alphabet maakte bekend 50 miljard dollar te besteden aan de inkoop van eigen aandelen om aandeelhouders zo te belonen.