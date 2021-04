Philips opnieuw hekkensluiter in AEX op rustige Koningsdag

Philips stond dinsdag opnieuw onderaan in de Amsterdamse AEX-index tijdens een rustige handelssessie op Koningsdag. Het zorgtechnologiebedrijf was een dag eerder ook al de grootste daler door enkele tegenvallers in zijn kwartaalbericht. PostNL bleef daarentegen profiteren van de sterke kwartaalresultaten die de post- en pakketbezorger maandag bekendmaakte. Beleggers keken verder vooral uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse technologieconcerns als Microsoft en Google-moeder Alphabet, die later op de dag naar buiten komen.

Philips zakte ruim 2 procent bij de hoofdbedrijven. Het aandeel verloor een dag eerder al 3,6 procent nadat het concern een kwartaalverlies rapporteerde als gevolg van een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur. Ook heeft Philips last van het wereldwijde chiptekort waardoor het noodgedwongen minder hartstarters (AED’s) produceert.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 713,39 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1043,36 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Techinvesteerder Prosus (plus 0,8 procent) was de sterkste stijger in de AEX. Verzekeraar ASR kampte met een adviesverlaging door Citi en daalde 1,7 procent. PostNL steeg 3,5 procent in de MidKap. Het aandeel won maandag al 7,7 procent dankzij een verhoging van de verwachtingen. Beursintermediair Flow Traders (min 6,5 procent) noteerde ex dividend.

BP steeg 1,6 procent in Londen. De Britse olieproducent boekte afgelopen kwartaal een flinke winst dankzij het herstel van de olieprijzen. Concurrent Shell, die donderdag met cijfers komt, daalde 1 procent in Amsterdam. HSBC won 1,9 procent. De Britse bank, die veel zaken doet in Azië, kende het beste kwartaal sinds de uitbraak van de coronapandemie en zag de winst fors stijgen.

In Zürich zakte UBS 2,9 procent. De Zwitserse bank, die wordt geleid door de voormalige ING-topman Ralph Hamers, profiteerde afgelopen kwartaal van de aanhoudende instroom van kapitaal en het sterke beursklimaat. UBS moest wel honderden miljoenen dollars afschrijven vanwege het financiële debacle rond het Amerikaanse investeringsfonds Archegos, dat met geleend geld gigantische risico’s nam op de aandelenmarkt. Novartis won 0,2 procent. De Zwitserse farmaceut, die geen eigen coronavaccin heeft, verkocht door de pandemie minder geneesmiddelen voor andere aandoeningen en zag de winst licht dalen.

De euro was 1,2059 dollar waard, tegenover 1,2080 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 62,19 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 65,85 dollar per vat.