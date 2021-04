PostNL grote stijger op overwegend rustig Damrak

Postbedrijf PostNL ging dinsdag opnieuw flink omhoog op de Amsterdamse aandelenbeurs. Het postbedrijf kwam maandag met sterke cijfers en profiteerde daar een dag later opnieuw van. Philips presenteerde ook begin deze week cijfers en werd opnieuw lager gezet. Ook het nieuws dat het zorgtechnologiebedrijf geraakt wordt door het wereldwijde chiptekort speelde daarbij mee. Verder was het qua bedrijfsnieuws een rustige dag in Amsterdam vanwege Koningsdag.

PostNL profiteerde in het eerste kwartaal niet alleen van de vele onlinbestellingen, maar ook van extra postvolume door het bezorgen van stempassen en briefstemmen en de vele oproepen voor vaccinaties. Ook verhoogde het bedrijf de verwachtingen. Het aandeel steeg 6,1 procent na een dag eerdere al 7,7 procent te zijn gestegen. Daarmee was het de grootste stijger bij de middelgrote bedrijven.

Bij de hoofdfondsen hield Philips de schade beperkt met een min van 2 procent na een adviesverhoging van LBBW. Eerder op de dag stond het aandeel verder in het rood. Philips rapporteerde een kwartaalverlies omdat het geld opzij moest zetten voor een terugroepactie voor slaap- en ademhalingsapparatuur. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste stijger in de AEX en dikte 1,6 procent aan.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent in de min op 712,22 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1040,16 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.

BP daalde 0,4 procent in Londen. De Britse olieproducent boekte afgelopen kwartaal een flinke winst dankzij het herstel van de olieprijzen. Concurrent Shell, die donderdag met cijfers komt, daalde 1 procent in Amsterdam. De OPEC maakte verder bekend dat het de productie van olie de komende tijd weer voorzichtig wil gaan opvoeren, wat de olieprijzen dan onder druk zal zetten. Daar was nu nog niets van te merken, want een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 62,36 dollar. Een vat Brentolie verruilde voor 65,96 dollar van eigenaar, een stijging van 0,5 procent.

In Zürich zakte UBS 2,9 procent. De Zwitserse bank, die wordt geleid door de voormalige ING-topman Ralph Hamers, profiteerde afgelopen kwartaal van de aanhoudende instroom van kapitaal en het sterke beursklimaat. UBS moest wel honderden miljoenen dollars afschrijven vanwege het financiële debacle rond het Amerikaanse investeringsfonds Archegos.

De euro was 1,2059 dollar waard, tegenover 1,2080 dollar een dag eerder.