Unilever werkt aan speciale deodorant voor mensen met handicap

Unilever werkt aan de naar eigen zeggen eerste deodorant ter wereld die is ontworpen voor mensen met een handicap. Het was- en levensmiddelenconcern heeft een speciaal deoflesje ontworpen dat ook te gebruiken moet zijn door mensen die bijvoorbeeld niet hun volledige armfunctie hebben.

Volgens het bedrijf zijn er wereldwijd heel veel mensen die er baat bij kunnen hebben. Door een beperkt zicht of een beperking aan de armen kan het openen van een deodorantflesje en het sprayen onder de oksels voor hen nu erg lastig zijn.

Vandaar dat het Amerikaanse Unilever-merk Degree, hier bekend als Rexona, is gaan kijken of hier niet wat op te verzinnen was. Daarbij is de samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties, ontwerpers en ergotherapeuten. Er zijn verschillende foefjes toegepast om het gebruik van de deo makkelijker te maken. Denk aan speciale sluitingen waardoor het makkelijker moet zijn om de deo te openen. En er is ook een gebruiksaanwijzing opgenomen in braille.

Degree stelt het product nu ter beschikking aan tweehonderd mensen die verschillende fysieke handicaps hebben. Zij mogen het prototype uitproberen. Hun reacties wil het bedrijf vervolgens gebruiken om de speciale deo nog verder te verbeteren. Daarna zou het product ook commercieel in de markt kunnen worden gezet.