Zuid-Koreaanse economie terug op niveau van voor coronacrisis

De Zuid-Koreaanse economie is terug op het niveau van voor de coronacrisis. Investeringen en de export van auto’s en chips hielpen het land er sneller dan verwacht bovenop. Daarmee is Zuid-Korea de eerste grotere economie na China waarvan de omvang van de economie groter is dan in het vierde kwartaal van 2019, voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

De economie van Zuid-Korea groeide in het eerste kwartaal met 1,6 procent ten opzichte van de voorgaande periode, terwijl economen rekening hielden met een groei van 1,1 procent. Vergelijkingen met het eerste kwartaal vorig jaar geven geen goed beeld, omdat de economie in de loop van die periode te kampen kreeg met de effecten van de coronapandemie. Dat effect zal in het tweede kwartaal nog veel groter zijn.

In het eerste kwartaal van 2021 groeiden de investeringen met 6,6 procent. Bedrijven pompten geld in de productie om te profiteren van het herstel. De export groeide met bijna 2 procent en de uitgaven van de overheid met 1,7 procent.

Voor heel 2021 wordt nu een groei van meer dan 3,5 procent verwacht. Economen van ING denken dat een groei van 4 procent mogelijk is als het vaccinatieprogramma in Zuid-Korea op stoom komt.