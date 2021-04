‘Apple schroeft productie van AirPods flink terug’

Apple gaat dit jaar veel minder AirPods maken. Door de toenemende concurrentie worden er een stuk minder van de draadloze oordopjes verkocht dan verwacht. Dat meldt de Japanse zakenkrant Nikkei Asia op basis van ingewijden. Samsung, Huawei en Xiaomi produceren veelal goedkopere alternatieven.

Apple rekent nu op een afzet van tussen de 75 miljoen en 85 miljoen paar AirPods in 2021. Dat is een stuk minder dan een eerdere prognose van 110 miljoen. Het Amerikaanse techconcern hoopt dat de introductie van nieuwe AirPods later dit jaar de verkoop zal stimuleren.

Volgens Nikkei Asia heeft Apple vorig jaar bijna 73 miljoen stuks van de draadloze oordopjes verkocht. Daarmee had de onderneming een marktaandeel van 31 procent. Draagbare apparatuur zoals AirPods en de Apple Watch genereerden voor Apple in het laatste kwartaal van 2020 bijna 13 miljard dollar aan inkomsten, ruim een tiende van het totaal.