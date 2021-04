Beleggers enthousiast over sterke resultaten Deutsche Bank

Deutsche Bank was woensdag de grote winnaar op de Europese beurzen na sterke kwartaalresultaten van de grootste bank van Duitsland. Beleggers zetten het aandeel op de beurs in Frankfurt bijna 11 procent hoger. In het kielzog ging ook de koers van andere financiële bedrijven omhoog. Zo hoorden verzekeraars Aegon en NN Group bij de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index.

Deutsche Bank behaalde de hoogste kwartaalwinst in zeven jaar. Het financiële concern deed vooral goede zaken met het adviseren bij fusies en beursgangen en bij de handel in aandelen en obligaties. Daarnaast hoefde de bank veel minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald, nu de economie flink aan het herstellen is.

Ook de resultaten van de Britse bank Lloyds werden goed ontvangen. Dat aandeel won in Londen 3,5 procent. Verder viel Delivery Hero duidelijk in de smaak. De Duitse maaltijdbezorger zag het aantal bestellingen in het eerste kwartaal bijna verdubbelen dankzij de lockdowns in veel landen. Dat werd door beleggers beloond met een koerswinst van dik 9 procent.

De belangrijkste beursgraadmeters in Europa lieten geen hele grote bewegingen zien. Beleggers namen weinig risico in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag naar buiten komt. Ook werd uitgekeken naar de kwartaalupdates van iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook, die na de slotbel op Wall Street worden vrijgegeven. De AEX op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de min op 711,84 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1045,36 punten. Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was olie- en gasproducent Shell, die donderdag met cijfers komt, de grootste stijger. Het aandeel won 2 procent, geholpen door de oplopende olieprijzen. Chemicaliëndistributeur IMCD sloot de rij met een verlies van 1,7 procent. In de MidKap ging Fugro aan kop met een plus van 6,4 procent. De bodemonderzoeker heeft een opdracht gekregen van het Noorse energieconcern Equinor voor onderzoek langs de Canadese kust. Grootste daler was biotechnoloog Galapagos met een verlies van 1,6 procent.

De euro noteerde op 1,2096 dollar tegen 1,2059 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent in prijs tot 64,51 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 67,80 dollar per vat.