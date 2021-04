Beleggers kijken naar techbedrijven Apple en Facebook

iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook geven woensdag een update over hun prestaties in de voorbije periode. Na een recordkwartaal wordt bij Apple een fors lagere omzet en winst verwacht in wat traditioneel het zwakste kwartaal van het jaar is bij het bedrijf. Bij Facebook kijken beleggers vooral naar het aantal gebruikers en of de markt voor onlineadvertenties zijn herstel heeft doorgezet.

Apple behaalde in het feestdagenkwartaal van 2020 de hoogste omzet ooit. Jaarlijks valt de omzet in de maanden na die periode terug. Daar komt nog bij dat het bedrijf in de afgelopen maanden geen nieuwe producten in de markt zette. Dat gebeurde pas vorige week.

Toen kondigde Apple ook aan dat een update voor zijn mobiele besturingssysteem iOS beschikbaar komt. Daarin moeten apps die informatie van gebruikers verzamelen daar expliciet toestemming voor vragen en onder meer Facebook waarschuwde eerder dat dit omzet kan kosten. Het socialemediabedrijf is voor het merendeel van zijn omzet afhankelijk van advertenties en kan adverteerders heel precieze doelgroepen laten benaderen als het meer van gebruikers weet. De advertentiemarkt herstelde de afgelopen tijd juist goed na een dip vroeg in de coronacrisis.