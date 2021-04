Beurshandel in teken Fed-besluit en kwartaalcijfers

De aandelenhandel op de Amsterdamse beurs staat woensdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Daarnaast verwerken beleggers de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet. In Europa gaven onder meer de grote banken Santander, Deutsche Bank en Lloyds een kijkje in de boeken. Ook wordt uitgekeken naar de kwartaalupdates van iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine plussen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten woensdag een gemengd beeld zien.

Microsoft boekte afgelopen kwartaal flink meer winst dankzij een versnelling van de vraag naar zijn clouddiensten. De omzetgroei viel echter wat tegen. Het aandeel Microsoft daalde daardoor in de nabeurshandel op de beurzen in New York. Alphabet wist met zijn kwartaalresultaten ruimschoots de marktverwachtingen te overtreffen en ging stevig vooruit in de nabeurshandel. Ook gaat het concern voor 50 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Deutsche Bank behaalde in het eerste kwartaal de hoogste winst in jaren. De grootste bank van Duitsland profiteerde onder meer van een goede gang van zaken bij de zakenbankdivisie. Daarnaast zette de bank veel minder geld opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald in verband met de coronacrisis, nu de economie flink aan het herstellen is.

Op het Damrak kwam ICT Group met cijfers. De IT-dienstverlener, die wordt overgenomen door investeerders NPM Capital en Teslin, zag de kwartaalomzet licht stijgen dankzij overnames. Zonder deze aankopen bleef de omzet vrijwel gelijk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens topman Jos Blejie is het door de coronapandemie moeilijk om jong talent binnen te halen.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht lager. De AEX-index daalde 0,5 procent tot 712,22 punten en de MidKap zakte 0,8 procent tot 1040,16 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Wall Street liet weinig beweging zien. De Dow-Jonesindex sloot een fractie hoger op 33.984,93 punten. De brede S&P 500 daalde een fractie en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent.

De euro was 1,2073 dollar waard, tegenover 1,2059 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 63,20 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 66,71 dollar per vat.