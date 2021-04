DNB: financiële positie pensioenfondsen verder verbeterd

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal opnieuw verbeterd omdat ze dankzij de gestegen rente minder geld achter de hand hoeven te houden voor hun pensioenuitkeringen. Dat meldde De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens DNB daalde de waarde van de verplichtingen sneller dan het pensioenvermogen.

Door de gestegen rentes op de financiële markten daalden de totale verplichtingen met 111 miljard euro naar 1576 miljard euro, terwijl het totale pensioenvermogen met 15 miljard euro naar 1676 miljard euro daalde, aldus DNB.

De dekkingsgraad van de pensioensector in zijn geheel is uitgekomen op 106,3 procent, een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal van 6 procentpunt. Dit is het vierde opeenvolgende kwartaal waarop de dekkingsgraad steeg. Deze ligt nu hoger dan een jaar eerder. Toen was de dekkingsgraad 89,6 procent. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer.