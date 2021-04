Sterke verkoop PlayStation 5 en spellen stuwt omzet van Sony

Sony heeft het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een goede verkoop van de PlayStation 5. Ook games voor de nieuwe spelcomputer van het elektronicaconcern werden vaker verkocht. Daarnaast groeide de tak van het Japanse bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en financiële diensten verleent.

De PlayStation 5 kwam in november op de markt en dat zorgde voor een positief effect op de omzet van Sony in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. In die periode werden 3,3 miljoen van de spelcomputers verkocht.

De omzet steeg met 27 procent op jaarbasis naar 2220 miljard yen (17 miljard euro). De winst steeg naar 107 miljard yen, tegen 12 miljard yen een jaar eerder. De groei is extra groot doordat het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar te maken had met fabriekssluitingen door de coronapandemie. De productie van elektronica werd verstoord en klanten kochten minder gadgets door gedaald winkelbezoek.

Behalve de gamestak deed ook de muziekdivisie van Sony opnieuw goede zaken. De filmdivisie presteerde minder doordat bioscopen in een groot deel van de wereld nog dicht zijn.