180 banen verdwijnen door sluiting tabaksfabriek BAT in Groningen

Tabaksfabrikant British American Tobacco (BAT) sluit volgend jaar zijn fabriek in Groningen definitief. Daarbij verliezen 180 mensen hun baan. BAT overwoog al langer de sluiting van de vestiging in Groningen vanwege de almaar dalende vraag naar tabaksproducten en gaat de productie overhevelen naar Hongarije en Duitsland.

Bij de opbouw en overdracht van de machines naar de nieuwe productielocaties zijn nog wel wat mensen nodig, maar de precieze invulling van dit zogeheten transitieplan is nog niet bekend, aldus een woordvoerder van BAT. Volgende week beginnen de individuele gesprekken met de werknemers die hun baan verliezen.

Ook ongeveer zestig werknemers van sociale werkplaats Iederz moeten op zoek naar ander werk.

Met de vakbonden zijn na overleg met de ondernemingsraad afspraken gemaakt over aanvullende cao-afspraken. De nieuwe en tevens laatste cao loopt tot uiterlijk 1 april 2023. Daarin is een loonsverhoging van 4 procent afgesproken, per 1 april 2022, meldt vakbond CNV. Werknemers die voor die tijd hun baan verliezen, krijgen ook de loonsverhoging. Ook is er een regeling voor vrijwillig vertrek afgesproken. Daar zijn voorwaarden aan verbonden, omdat de fabriek tot de sluiting in productie blijft, aldus de bond. Werknemers die ander werk willen, krijgen begeleiding.

Alle werknemers die nu nog bij de fabriek in dienst zijn, krijgen behalve de ontslagvergoeding uit het sociaal plan ook een eenmalige bruto uitkering van 5000 euro. Deeltijdwerknemers krijgen deze vergoeding naar rato.