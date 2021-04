Albert Heijn wil vanaf 2025 uitstootvrij bezorgen in binnensteden

Albert Heijn wil vanaf 2025 uitstootvrij boodschappen bezorgen in de binnensteden, zo maakte de supermarktketen donderdag bekend. Om een stap dichterbij dat doel te komen gaat Albert Heijn nu ook bezorgen met elektrische minibusjes.

Daarmee volgt Albert Heijn het voorbeeld van onlinesupermarkt Picnic, die boodschappen al langer met elektrische minibusjes bezorgt. De accu van een minibusje gaat maximaal 130 kilometer mee. De busjes moeten binnen twee jaar in binnensteden door heel Nederland worden ingezet. Die waren met de grotere bestelbussen soms moeilijk te bereiken.

Buiten de steden blijft Albert Heijn de grofweg 1500 grotere bezorgauto’s gebruiken. Daarvan rijdt ongeveer 98 procent nog op diesel.

Ook introduceert de supermarktketen een nieuw type bezorgfiets met twintig boodschappenkratten achterop. De bezorgfietsen die Albert Heijn al enkele jaren kleinschalig inzette hadden de lading voorop, wat de fietsen moeilijk bestuurbaar en dus onveilig maakte. Als de proef in Breda met de nieuwe bezorgfietsen slaagt, wil Albert Heijn de fietsen in meer binnensteden inzetten.

Mede vanwege de coronacrisis groeide het aantal onlinebestellingen bij Albert Heijn vorig jaar met 50 procent. Daarom bouwde de supermarktketen in Bleiswijk zijn zevende grote distributiecentrum. Nummer acht komt daar in het najaar in Roosendaal bij. Daarnaast heeft Albert Heijn 23 kleinere distributiecentra aan de rand van steden, waar de kleinere bezorgauto’s worden volgeladen, en gebruikt het bedrijf algoritmes om boodschappen zo efficiënt mogelijk te bezorgen.