‘Coronacrisis drukt op kwartaalcijfers Unilever’

Schoonmaak- en levensmiddelenconcern Unilever maakt donderdag bekend hoe het eerste kwartaal van dit jaar is verlopen. De virusuitbraak drukt waarschijnlijk opnieuw op de resultaten vanwege de voortdurende coronamaatregelen in met name Europa. Topman Alan Jope sprak eerder de verwachting uit dat 2021 uitdagend zou beginnen, maar dat de economie zich in de tweede jaarhelft zou herstellen.

HygiĆ«neproducten, zowel schoonmaakproducten als handontsmettingsproducten en zeep, deden het afgelopen jaar bijzonder goed bij Unilever als gevolg van de pandemie. Daar stond tegenover dat de verkopen aan de horeca vorig jaar afnamen en ook de verkoop van ijs buitenshuis slechter liep. Consumenten in lockdowns verwenden zichzelf wel wat meer, bijvoorbeeld met ijs van Ben & Jerry’s.

Mogelijk geeft Unilever nog meer duidelijkheid over zijn plannen voor bijvoorbeeld de theetak, waarvan bekend is dat het overgrote deel wordt afgestoten omdat er niet genoeg aan wordt verdiend. Eerder dit jaar liet Unilever nog weten dat het waarschijnlijk is dat de theetak, met merken als Lipton, dit jaar naar de beurs wordt gebracht.

Unilever wil zich vooral richten op onder meer plantaardig voedsel, vitamines en hygiĆ«neproducten. Ook huidverzorgingsproducten en schoonheidsproducten van de wat duurdere merken staan centraal in de nieuwe strategische plannen van het bedrijf. Verder blijven merken met een “goed verhaal” belangrijk voor Unilever, liet Jope weten. Daarbij doelde hij op ethisch en duurzaam ondernemen. De belangrijkste markten voor Unilever zijn komende jaren China, India en de Verenigde Staten.