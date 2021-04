Facebook en Apple winnen op Wall Street na bekendmaking cijfers

De aandelen van Facebook en Apple behoorden donderdag tot de winnaars op de beurzen in New York dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Daarnaast verwerken beleggers op Wall Street een flinke hoeveelheid resultaten van andere bedrijven, waaronder machinebouwer Caterpillar, fastfoodketen McDonald’s en autofabrikant Ford Motor. Verder zijn er nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt.

Facebook sprong 6 procent omhoog bij opening. Het socialemediabedrijf verdiende afgelopen kwartaal veel meer geld aan advertenties, omdat meer onlinereclame werd verkocht tegen hogere prijzen. Dat leidde tot een stevige groei van de omzet en een winst die net niet verdubbelde. Ook het aantal gebruikers van Facebooks-apps, naast Facebook en Instagram ook chatapp WhatsApp, nam toe.

Apple kreeg er 1,2 procent bij. Het concern behaalde in de eerste drie maanden van dit jaar veel meer omzet dan een jaar eerder. Vooral de sterke iPhone-verkopen droegen daar aan bij, maar ook alle andere bedrijfsonderdelen deden het beter. De nettowinst liet een verdubbeling zien.

De technologiegraadmeter Nasdaq profiteerde van de koerswinsten van Apple en Facebook met een plus van 0,9 procent op 14.171,18 punten. De Dow-Jonesindex ging 0,4 procent vooruit tot 33,959,27 punten en de brede S&P 500 won 0,7 procent tot 4.212,64 punten.

Caterpillar, bekend van de graafmachines en bulldozers, verloor 1,2 procent ondanks meevallende cijfers. McDonald’s verkocht vooral op de Amerikaanse thuismarkt meer fastfood en liet een winst van 1,3 procent zien. Ford verloor 8,2 procent na een waarschuwing dat de productie dit jaar gaat teruglopen door het chiptekort in de wereldwijde auto-industrie.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer farmaceuten Merck (min 3 procent) en Bristol-Myers Squibb (min 3,2 procent), onlinemarktplaats eBay (min 10 procent), kabel- en mediabedrijf Comcast (plus 2,9 procent), creditmaatschappij Mastercard (2,2 procent) en chipproducent Qualcomm (plus 5,8 procent).

De Amerikaanse economie is volgens een voorlopige schatting in het eerste kwartaal met 6,4 procent gegroeid op geannualiseerde basis. De Federal Reserve zei woensdag bij het rentebesluit nog dat het beeld voor de economie positief is, maar dat steun nodig blijft. Verder namen de wekelijkse uitkeringsaanvragen weer iets af ten opzichte van het naar boven bijgestelde cijfer van een week eerder. Vorige week wendden 553.000 Amerikanen zich tot de overheid voor steun.