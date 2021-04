Financieel toezichthouder onderzoekt 1 aprilgrap Volkswagen

De 1 aprilgrap van Volkswagen krijgt mogelijk een vervelend vervolg. Het Duitse concern kondigde eind maart aan dat het zich in de VS wil omdopen tot Voltswagen, wat achteraf niet waar bleek te zijn. Volgens weekblad Der Spiegel onderzoekt de Amerikaanse financieel toezichthouder SEC of de autofabrikant zich met die onwaarheid schuldig heeft gemaakt aan koersmanipulatie op de beurs.

Volkswagen bracht onder andere met een persbericht op zijn Amerikaanse site de naamsverandering in Voltswagen naar buiten, wat een knipoog was naar de ambitie om de markt voor elektrische auto’s te veroveren. Het bedrijf maakte de stap ook via zijn Amerikaanse Twitter-account wereldkundig. Het nieuws wekte al meteen veel ongeloof, maar tegenover journalisten van verschillende media hielden woordvoerders vol dat het de Duitse onderneming ernst was.

Al voor 1 april moest Volkswagen echter toegeven dat het toch een grap was. Veel Amerikaanse media reageerden verontwaardigd, omdat ze moedwillig waren voorgelogen. Dit ligt extra gevoelig in het geval van Volkswagen. Journalisten herinnerden Volkswagen eraan dat het toezichthouders jarenlang heeft misleid met speciale technologie die dieselauto’s schoner liet lijken bij uitstoottests.

Volkswagen betuigde na de ophef spijt. Het bedrijf bevestigt aan Der Spiegel dat de SEC bij zijn Amerikaanse dochteronderneming informatie heeft opgevraagd. Het concern zegt volledig mee te werken met het onderzoek en ontkent de koers van zijn aandelen te hebben willen beïnvloeden. Het onderzoek bevindt zich in een vroeg stadium.