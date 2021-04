LG Electronics verkoopt meer tv’s, koelkasten en wasmachines

LG Electronics heeft in het eerste kwartaal fors meer omzet geboekt. Het Zuid-Koreaanse bedrijf profiteerde ervan dat consumenten door de coronapandemie meer thuis waren en vaker een nieuwe tv, koelkast of wasmachine hebben aangeschaft. Het bedrijf verkocht ook meer auto-onderdelen in Noord-Amerika en Europa.

LG maakt onder meer camera’s en infotainmentsystemen voor voertuigen. Eerder deze maand maakte het technologieconcern bekend dat het gaat stoppen met het produceren van smartphones, onder meer vanwege de felle concurrentie op de markt. De productie wordt eind juli beĆ«indigd. LG behoorde tot een van de pioniers met smartphones met het besturingssysteem Android van Google, met het populaire model de LG Nexus.

De omzet van het onderdeel dat smartphones verkoopt bleef op jaarbasis nagenoeg gelijk op 1 biljoen won (740 miljoen euro). Het verlies op de tak bleef beperkt omdat er geen geld meer wordt gestoken in de ontwikkeling en marketing van nieuwe toestellen.

De omzet van het hele technologieconcern steeg in het eerste kwartaal van 2021 op jaarbasis met 28 procent naar een recordhoogte van 18,8 biljoen won (14 miljard euro). Daarop werd een nettowinst geboekt van 1,17 biljoen won, ruim 8 procent meer dan een jaar eerder.