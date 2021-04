Lufthansa blijft last houden van coronacrisis

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa heeft ook in het eerste kwartaal van het jaar veel last gehad van de coronacrisis, waardoor veel vliegtuigen door de reisbeperkingen aan de grond stonden. Het bedrijf leed opnieuw een flink verlies en is ook wat somberder gestemd over het herstel van de luchtvaart dit jaar.

Er werd een nettoverlies geleden van ruim 1 miljard euro. Een jaar eerder was dit nog een min van 2,1 miljard euro. Lufthansa wist het tekort terug te dringen door scherp in de kosten te snijden, met het verlies van duizenden arbeidsplaatsen tot gevolg. De omzet kelderde met 60 procent naar 2,6 miljard euro, omdat er veel minder tickets werden verkocht. Om de crisis te overleven schoot de Duitse overheid Lufthansa te hulp met miljarden aan noodsteun.

Lufthansa denkt nu voor dit jaar op ongeveer 40 procent van de capaciteit van voor de crisis te zullen vliegen. Eerder werd voor 2021 op 40 tot 50 procent van de capaciteit van voor de uitbraak van de pandemie gerekend. In het eerste kwartaal vervoerde het concern 3 miljoen passagiers, wat neerkomt op 10 procent van het niveau van voor de virusuitbraak.

Topman Carsten Spohr denkt dat pas in de tweede helft van het jaar er echt herstel van de vraag kan komen door de vaccinaties tegen het virus en omdat gevaccineerde Amerikanen dan naar Europa mogen komen.