Medewerkers supers, metalektro en goederenvervoer staken samen

Medewerkers van supermarkten, de metalektro en het goederenvervoer leggen vrijdag in de regio Nijmegen 24 uur lang het werk neer, meldt vakbond FNV. Met de auto trekken de stakers door de stad en langs distributiecentra. Reden voor de gezamenlijke staking is dat de werkgevers zich volgens de vakbond achter de coronacrisis verschuilen, terwijl het door de pandemie goed gaat in alle drie de sectoren.

In alle drie de sectoren wordt al langer los van elkaar actiegevoerd voor een betere cao. Volgens de bond liggen de cao-onderhandelingen in de sectoren stil. De bond wil voor alle sectoren een hoger loon, minder flexwerken en specifieke voorwaarden voor bepaalde leeftijdscategorie├źn, maar ook toeslagen voor werken op zondag en de mogelijkheid tot het eerder kunnen stoppen met werken. Onder de drie grootste cao’s van het land vallen in totaal ruim 600.000 medewerkers.

De medewerkers rijden vrijdagochtend vanaf de rand van Nijmegen naar Oosterhout, waar een aantal grote distributiecentra zit van onder meer Albert Heij en Lidl. ’s Middags gaan de stakers actie voeren bij supermarkten in Nijmegen. Alles gebeurt volgens de bond coronaproof.