Sanofi begint uitrookprocedure Kiadis, aandeel eind mei van beurs

De Franse farmaceut Sanofi heeft inmiddels zo’n 97,4 procent van de aandelen in biotechbedrijf Kiadis Phrama in handen en begint een uitrookprocedure. Daarmee worden de resterende aandeelhouders gedwongen om hun aandelen ook af te staan voor de prijs van het bod dat Sanofi op Kiadis heeft gedaan. Daarna kan de handel in Kiadis worden gestaakt. Dat gebeurt eind mei, melden de twee bedrijven.

Sanofi maakte eerder dit jaar bekend 308 miljoen euro over te hebben voor de overname van Kiadis. Volgens de Franse farmaceut biedt Kiadis, dat beursnoteringen heeft in Amsterdam en Brussel, een goede aanvulling op de eigen activiteiten. Kiadis houdt zich onder meer bezig met onderzoeken naar medicijnen voor verschillende vormen van leukemie, een vorm van kanker in witte bloedcellen. Daarvoor ontwikkelt Kiadis medicijnen met zogeheten natural killercellen. Dat zijn grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties.

De laatste handelsdag voor Kiadis in Amsterdam en Brussel is 24 mei.