Shell profiteert van hogere olieprijzen

Shell heeft in het eerste kwartaal geprofiteerd van de hogere olieprijzen. Daardoor ging de winst voor het Brits-Nederlandse bedrijf flink omhoog vergeleken met een jaar eerder. Ook werden de kapitaalinvesteringen verlaagd om zo kosten te besparen.

De aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs), de belangrijkste winstgraadmeter voor Shell, kwam uit op 4,3 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2020 was dit nog 2,8 miljard dollar. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd hier nog een verlies geleden van 4,5 miljard dollar.

Op nettobasis werd een winst behaald van 5,7 miljard dollar, onder meer geholpen door boekwinsten op de verkoop van bezittingen. Daar stonden wel herstructureringslasten tegenover. Shell is bezig duizenden banen te schrappen, waaronder ook honderden arbeidsplaatsen in Nederland. De kapitaaluitgaven daalden naar 4 miljard dollar, van 5 miljard dollar een jaar terug en 5,5 miljard dollar in het vierde kwartaal. De productie van olie en gas lag op het equivalent van 3,5 miljoen vaten per dag.

De totale omzet bedroeg ruim 59 miljard dollar. Topman Ben van Beurden sprak van een sterke start van Shell in 2021, met een goede kasstroom en het verder verlagen van de schuld. Volgens hem is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van het economisch herstel van de coronacrisis. Shell leed vorig jaar nog zijn grootste verlies ooit, met een min van bijna 22 miljard dollar doordat de olieprijzen hard werden geraakt door de pandemie.

In februari kwam Shell nog met een strategie om de uitstoot te verlagen en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarbij wordt onder meer ingezet op duurzame energiebronnen zoals windenergie, biobrandstoffen en waterstof. Milieugroeperingen hebben kritiek geuit op Shell omdat het bedrijf te weinig zou doen om de uitstoot te verlagen.