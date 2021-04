Thalys breidt dienstregeling half mei uit

De hogesnelheidstrein Thalys gaat halverwege volgende maand weer vaker rijden. Voor de ritten tussen Amsterdam en Parijs betekent het dat dit drie keer per dag kan in plaats van de huidige een. Daarnaast wordt ook het aantal ritten tussen Parijs en Brussel opgevoerd. De volledige dienstregeling van het bedrijf komt op 30 procent van die voor corona te liggen. Nu is dat nog 15 procent.

Behalve de drie treinen tussen Amsterdam en Parijs, gaan er dagelijks ook twee treinen heen en weer tussen Parijs en Brussel en één tussen Brussel en Duitsland. De nieuwe dienstregeling gaat op 17 mei in en geldt in ieder geval twee weken lang. Verder vooruit wil Thalys zich nog niet vastleggen omdat de situatie rond het coronavirus nog te onzeker is.

Reizigers moeten voor vertrek een negatieve coronatest kunnen overleggen. Als er op dat vlak iets verandert, zal Thalys dat zo snel mogelijk aan de reizigers doorgeven. Vanwege de onzekerheid kunnen zij tot vlak voor vertrek hun reis nog omboeken.