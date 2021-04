Vattenfall heeft last van lagere vraag naar elektriciteit

Het Zweedse energieconcern Vattenfall heeft in de eerste drie maanden van dit jaar minder elektriciteit geleverd, onder meer omdat er in Nederland minder vraag was. De gasleveringen stegen wel. Koud weer in met name Nederland en Duitsland zorgden voor een hogere vraag.

Verder bereikte Vattenfall een akkoord met Duitsland over compensatie over gesloten kerncentrales. Daarover was al geruime tijd onenigheid. Duitsland besloot na de kernramp in het Japanse Fukushima af te stappen van kernenergie en dus moesten alle kerncentrales in het land sneller dan gepland dicht. Vattenfall wilde meer compensatie dan de regering bereid was te betalen, maar daarover is dus nu een akkoord bereikt.

De omzet van Vattenfall daalde met 5 procent tot 45,9 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 4,5 miljard euro. De winst kwam uit op 10,4 miljard kroon.