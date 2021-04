Verkoop bedrijfswagens in EU verdubbelt bijna door corona-effect

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is vorige maand bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. De enorme stijging heeft alles te maken met de uitbraak van de coronacrisis. Daardoor kwamen de verkopen in maart vorig jaar juist erg laag uit.

Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA werden er in totaal 204.046 bestelbusjes, trucks en bussen op kenteken gezet. In maart vorig jaar ging het nog om 104.480 voertuigen.

Vooral in grote markten als Frankrijk, Italiƫ en Spanje gingen de verkopen flink omhoog. In Nederland werden met 8828 stuks ook meer bedrijfswagens verkocht. Maar vergeleken met dezelfde maand vorig jaar ging het hier slechts om een toename van 17 procent.

In februari vertoonde de verkoop van bedrijfswagen in de EU wel al tekenen van herstel. Die maand steeg de verkoop op jaarbasis met ruim 1 procent. Daarmee leken ondernemers nog tijdens de coronacrisis al weer wat vaker bereid om forse uitgaven te doen aan hun wagenpark. Net als veel andere sectoren leed de auto-industrie vorig jaar zwaar onder de coronacrisis. Door economische onzekerheid daalde de vraag naar voertuigen hard. Volgens ACEA liep de verkoop van bedrijfswagens in heel 2020 met bijna een vijfde terug.