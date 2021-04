Vliegtuigbouwer Airbus boekt weer winst

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft in het eerste kwartaal weer een winst geboekt, na het verlies een jaar eerder. Topman Guillaume Faury wijst daarbij onder meer op de leveringen van verkeersvliegtuigen aan klanten en de maatregelen die werden genomen om kosten te besparen. Airbus zegt dat de luchtvaartmarkt nog wel erg onzeker blijft vanwege de coronacrisis.

De nettowinst bedroeg 362 miljoen euro tegen een min van 481 miljoen euro een jaar geleden. De omzet nam licht af tot 10,5 miljard euro. Airbus leverde in de afgelopen periode 125 verkeersvliegtuigen af bij luchtvaartmaatschappijen. Volgens Airbus hangt de lagere omzet bij de commerciƫle verkeersdivisie vooral samen met minder inkomsten uit onderhoudsdiensten aan vliegtuigen. Airbus is verder ook actief met helikopters, defensie en ruimtevaart.

Het bedrijf gaf aan voor dit jaar vast te houden aan zijn verwachting voor de levering van 566 verkeersvliegtuigen aan afnemers, wat een vergelijkbaar cijfer is als in 2020. Ook de winstverwachting wordt gehandhaafd mits er geen verdere verstoringen in de wereldeconomie of luchtvaart plaatsvinden.