AstraZeneca deelt voor het eerst omzetcijfers van coronavaccin

AstraZeneca heeft in het eerste kwartaal met zijn coronavaccin een omzet geboekt van 275 miljoen dollar. Het is de eerste keer dat de farmaceut financiële details over de distributie en opbrengsten van het vaccin naar buiten brengt. Eerder had AstraZeneca wel aangegeven dat het gedurende de pandemie geen winst maakt op het product, dat het voor de kostprijs aanbiedt.

Het vaccin heeft AstraZeneca samen met de universiteit van Oxford ontwikkeld en is inmiddels in meer dan 100 landen goedgekeurd voor gebruik. In totaal werden in het eerste kwartaal 68 miljoen doses gefactureerd, aldus AstraZeneca. Dat wordt verder gespecificeerd in een omzet van 224 miljoen dollar voor Europa, 43 miljoen dollar in ‘opkomende markten’ en 8 miljoen dollar in ‘de rest van de wereld’.

Het coronavaccin van AstraZeneca is niet onomstreden. In zeer uitzonderlijke gevallen is er bij gebruik van het middel sprake van ernstige bijwerkingen. Maar ook de leveringsafspraken zijn veelvuldig onderwerp van discussie. Zo levert AstraZeneca in Europa al tijden minder vaccins dan is afgesproken. Het is inmiddels een hoofdpijndossier voor de onderneming, door juridische stappen vanuit Brussel.

De cijfers laten zien dat het Covid-19-vaccin slechts een klein deel uitmaakt van de opbrengsten van AstraZeneca als geheel. Die bedroegen in de meetperiode 7,3 miljard dollar. Het Brits-Zweedse AstraZeneca zag bij de divisie voor kankermedicatie de opbrengsten stevig groeien. Dat kwam vooral door stermedicijn Lynparza. Bij de biofarmaceutische tak was ook sprake van een flinke groei.