Besi onderuit, Signify wint in AEX-index na kwartaalupdates

Op de Amsterdamse beurs vielen vrijdag chipconcern Besi en verlichtingsbedrijf Signify op. Beleggers waren niet tevreden over de omzetontwikkeling bij Besi, terwijl de resultaten van Signify meevielen. De Europese markten lieten kleine koersuitslagen zien na een stroom van resultaten van grote bedrijven als AstraZeneca, BNP Paribas en Barclays. Op het Damrak schoot het aandeel Neways omhoog dankzij een overnamebod op het bedrijf. Daarnaast werd uitgekeken naar de economische groei en de inflatiecijfers van de eurozone, die later op de ochtend bekend worden gemaakt.

Signify (plus 6 procent) was koploper in de AEX. Het verlichtingsbedrijf wist de omzet afgelopen kwartaal op te voeren en boekte ook meer winst, ondanks materiaaltekorten. Door de coronapandemie stond de wereldwijde leveringsketen onder druk. Dat zal volgens het bedrijf ook in het tweede kwartaal invloed hebben, en in mindere mate in de tweede helft van het jaar.

Besi was hekkensluiter bij de hoofdbedrijven met een verlies van 5,7 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie had last van “unieke uitdagingen bij de productie”. Zo zijn er tekorten van belangrijke en wat minder belangrijke artikelen die de chiponderneming gebruikt. Ook op het vlak van transport en logistiek lopen de zaken minder soepel dan voor de coronapandemie. Mede door de problemen met het transport, viel de omzet in het eerste kwartaal lager uit dan Besi zelf had voorzien.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 709,95 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1045,24 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

KPN won 0,8 procent. Het telecomconcern behaalde minder omzet in het eerste kwartaal maar zag de winst stijgen, mede dankzij kostenbesparingen. In de MidKap vielen de resultaten van speciaalchemiebedrijf Corbion (plus 4,3 procent) in de smaak. Heijmans klom 2,9 procent bij de kleinere bedrijven. De bouwer verkocht in het eerste kwartaal meer woningen en schroefde zijn verwachtingen voor het hele jaar op.

Neways maakte een koerssprong van bijna 13 procent. Industrieconcern VDL Groep heeft een overnamevoorstel gedaan aan de maker van elektronische componenten van 12,50 euro per aandeel in contanten. VDL is een grootaandeelhouder van Neways. De twee partijen zijn met elkaar in gesprek, maar het is nog onzeker of het voorstel tot een daadwerkelijke overname zal leiden.

De euro was 1,2115 dollar waard, tegenover 1,2109 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 64,43 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 68,08 dollar per vat.