Bestuurders reisorganisaties eisen andere opzet reisadviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt kleurcodes voor negatieve reisadviezen tijdens de coronacrisis onjuist. Dat betogen drie bestuurders uit de reisbranche in een open brief aan demissionair minister-president Mark Rutte. Ze stellen dat reizigers in veel landen die nu nog de code oranje krijgen, wat staat voor een negatief reisadvies, daar veel minder risico op een coronabesmetting lopen dan in Nederland.

De brief is ondertekend door topman Harco van Uden en operationeel bestuurder Elke Kuipers van ITG, moederbedrijf van reisorganisaties als ExperienceTravel, ExperienceHolidays en Academische Reizen. Ook Frangken Tuhumena, bestuursvoorzitter van 333 Travel, zette zijn handtekening onder de als krantenadvertentie geplaatste oproep.

In hun brief stellen ze voor om voortaan iedere reisbestemming weer een specifiek reisadvies te geven. Dat zou uitkomst bieden voor toeristen die naar landen buiten Europa willen die veiliger zijn dan Nederland. De Rijksoverheid geeft op haar eigen site bijvoorbeeld aan dat het risico om Covid-19 te krijgen laag is in Australiƫ, Rwanda en Thailand. Maar omdat het kabinet reizen naar het buitenland in het geheel ontraadt, blijven de reisadviezen voor deze bestemmingen oranje.

De drie reisbranchebestuurders hekelen ook de in hun ogen ongelijke behandeling van de sector. Zo is er nog geen duidelijke datum wanneer reizen weer mag, terwijl dit voor de evenementenbranche wel zo zou zijn. Daarnaast vinden ze de rentes op leningen uit het voucherfonds, waarmee reisorganisaties gedupeerde reizigers kunnen terugbetalen, te hoog.