‘Duitse industrie krijgt meer last van chiptekort’

De chiptekorten zullen naar verwachting verder oplopen en grotere problemen veroorzaken voor de Duitse industrie. Die verwachting spreekt de hoofdeconoom van de Duitse centrale bank uit. Jens Ulbrich voegt daaraan toe dat dit obstakel kan zorgen voor een minder snel economisch herstel van de grootste economie van Europa.

Tekorten aan halfgeleiders en andere industriƫle onderdelen hebben al gezorgd voor het stilleggen van fabrieken, met name in de auto-industrie. Ook makers van andere apparaten zoals consumentenelektronica beginnen de tekorten echter te merken. Na het tweede kwartaal zou de situatie zich moeten stabiliseren, denkt Ulbrich.

Hoe groot de impact van het chiptekort is, vindt hij moeilijk aan te geven. “We zien duidelijke tekenen van een vertraging van de productie van auto’s in het eerste kwartaal, maar het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel daarvan aan het chip-effect te wijten is”, legt Ulbrich uit. “Er zijn verschillende overlappende factoren.” Zo wijst hij ook op de effecten van de brexit, waardoor de vraag uit Groot-BrittanniĆ« vervroegd werd naar het vierde kwartaal, en het einde van de verlaagde btw-tarieven in Duitsland.