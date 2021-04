Economie eurozone gekrompen, maar niet zo sterk als verwacht

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal opnieuw gekrompen en daardoor weer in een recessie beland. Dat komt door alle lockdownmaatregelen om de nieuwe golf aan coronabesmettingen in te dammen. Economen hadden de krimp daarom ook al zien aankomen. Wel positief is dat de economische krimp iets minder sterk uitpakte dan de kenners in doorsnee hadden verwacht.

Volgens nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat nam de omvang van de economie van de eurolanden met 0,6 procent af ten opzichte van een kwartaal eerder. Economen rekenden er in doorsnee op dat de economische neergang op 0,8 procent zou uitkomen. In de laatste drie maanden van vorig jaar ging de economie nog 0,7 procent achteruit. Met twee kwartalen van krimp op rij is technisch gezien sprake van een recessie.

De Franse economie is een lichtpuntje. In Frankrijk is de economie afgelopen periode onverwacht licht gegroeid ondanks de coronabeperkingen, komt naar voren uit gegevens die vanuit Parijs naar buiten zijn gebracht. Economen waren er eigenlijk van uitgegaan dat Frankrijk een kwartaal van stabilisatie zou kennen.

In andere grote Europese landen, die vrijdag cijfers presenteerden, was nog geen sprake van groei. Bijvoorbeeld de Duitse economie, de grootste van de eurozone, werd met een krimp van 1,7 procent op kwartaalbasis opnieuw hard geraakt. Deskundigen hadden al verwacht dat Duitsland een klap zou krijgen, maar de neergang pakte wel iets sterker uit dan voorzien.