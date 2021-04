Franse economie onverwacht toch gegroeid in eerste kwartaal

De Franse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar onverwacht licht gegroeid, ondanks alle lockdownmaatregelen om de nieuwe golf van het coronavirus in te dammen. Dat is een opsteker. Economen waren er in doorsnee vanuit gegaan dat Frankrijk een kwartaal van stabilisatie zou kennen.

Volgens nieuwe cijfers van het Franse statistiekbureau nam de omvang van de Franse economie 0,4 procent toe ten opzichte van een kwartaal eerder. In de laatste drie maanden van vorig jaar was nog sprake van 1,4 procent krimp. Vergeleken met een jaar terug, toen de coronacrisis net uitbrak en de eerste effecten daarvan zichtbaar werden, is de economie met 1,5 procent gegroeid.

Ook grote Europese economie├źn als Spanje en Duitsland komen vrijdag met economische ramingen over het eerste kwartaal. En later op de dag maakt het Europese statistiekbureau Eurostat bekend hoe de economie van de eurozone als geheel heeft gepresteerd. Economen gaan er door alle lockdowns en de strubbelingen met vaccineren vanuit veel krimpcijfers gepresenteerd te krijgen.