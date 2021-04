Glasvezel zorgt voor groei bij KPN

KPN heeft in het eerste kwartaal zijn klantenbestand zien groeien. Zo kwamen er meer klanten voor vast internet door de aanleg van het glasvezelnetwerk in veel meer gebieden in Nederland. Ook wist het bedrijf meer zakelijke klanten aan zich te binden, zowel voor vast internet als voor mobiele telefonie.

Door de groei van het glasvezelnetwerk en een onlangs aangekondigd samenwerkingsverband met pensioenuitvoerder APG om de aanleg van glasvezel verder te versnellen, kan KPN van zijn kopernetwerk af. Dat moet vanaf 2023 gebeuren. Nu al heeft KPN in zes proefgebieden het kopernetwerk afgesloten. Als KPN geen twee netwerken hoeft te onderhouden kan het bedrijf flink op de kosten besparen, laat topman Joost Farwerck weten.

De omzet van KPN daalde ten opzichte van een jaar eerder met 2,9 procent en bedroeg een kleine 1,3 miljard euro. Onder de streep hield het telecombedrijf 141 miljoen over, wat een stijging van 18 procent betekent. Dat komt onder meer door een kostenbesparingsprogramma dat KPN heeft ingezet. Er werd al 21 miljoen euro bespaard, vooral op personeelskosten.