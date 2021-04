Herstel Chinese bedrijvigheid langzamer dan verwacht

Het herstel van de Chinese bedrijvigheid zette afgelopen maand door, in zowel de dienstensector als de industrie, maar wel wat langzamer dan economen in doorsnee hadden verwacht. Dat komt onder meer door het chiptekort, maar ook slechte internationale logistiek, het tekort aan containers en de stijgende transportprijzen. Verder maken bedrijven zich zorgen vanwege een vertraging van vraag en aanbod in de industrie en toenemende kosten.

Volgens het Chinese Nationale Statistiekbureau komt de samengestelde inkoopmanagersindex van de Chinese industrie, die de economische activiteit weerspiegelt, voor april uit op een stand van 51,1. Dat is iets minder dan de 51,9 waarop de index in maart nog uitkwam. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

Economen van ING blijven optimistisch over de Chinese dienstensector en industrie, vanwege een herstel van de exportvraag die de fabrieksorders zullen sterken en de Chinese meivakantie die de dienstensector zal helpen. Miljoenen Chinezen hebben traditioneel de eerste week van mei vakantie. Dat zal vanaf die maand voor meer binnenlands toerisme en winkelverkopen zorgen, denkt ING.

De Chinese export deed het wel wat minder goed dan een maand eerder. Volgens de kenners bij ING komt dat door de vertraagde reactie op het herstel van de coronapandemie in de VS en Europa. De export trekt waarschijnlijk weer aan als de pandemie in deze grote exportmarkten onder controle komt.

Verder waarschuwen de economen van de bank voor de technologiestrijd die gevoerd wordt en te snelle hervormingen. De techstrijd kan de ambitie die China heeft om de economie te vergroten met geavanceerde technologie bemoeilijken. Maar het is ook een kans voor het land om eigen technologie te ontwikkelen en minder afhankelijk te zijn van andere economie├źn, aldus de deskundigen, die verwachten dat investeringen in tech sterk zullen groeien in China.