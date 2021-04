KPN-topman: vertrouwen in onderzoek naar Huawei

De Chinese telecomleverancier Huawei heeft nooit klanten van KPN afgeluisterd of data over hen verzameld. Dat zei KPN-topman Joost Farwerck bij de presentatie van de cijfers van het telecombedrijf over het eerste kwartaal. Farwerck heeft dan ook vertrouwen in een onderzoek van het Agentschap Telecom naar de situatie. “Dan kunnen we het over de feiten hebben.”

Farwerck kreeg de vragen naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. Daarin schreef de krant onlangs op basis van een in opdracht van KPN opgesteld rapport dat medewerkers van Huawei vrijelijk toegang hadden tot bepaalde delen van KPN’s mobiele netwerk en daardoor ook konden afluisteren en data verzamelen. De krant stelde dat de praktijken nog altijd plaatsvinden, hoewel het rapport uit 2011 stamde.

“Geen enkele leverancier heeft zoveel toegang tot ons netwerk. Bovendien controleren we dat regelmatig en laten we dat onderdeel jaarlijks auditeren”, aldus Farwerck. Naar aanleiding van de risicoanalyse uit 2011 heeft KPN juist besloten om het onderhoud van het netwerk niet uit te besteden, stelde de topman.

Het Agentschap Telecom begon vanwege de artikelen in de Volkskrant een onderzoek. Farwerck verwacht dat dit geen schokkende feiten aan het licht brengt. “Het nieuws was wat gekleurd opgeschreven”, verwees hij naar de berichtgeving in de Volkskrant.