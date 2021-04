Landal GreenParks breidt uit met drie nieuwe parken

Uitbater van vakantieparken Landal GreenParks gaat uitbreiden. Er komen nieuwe parken in Wierden, Bergen Op Zoom en een in Groot-Brittannië. Landal GreenParks ziet zowel in Nederland als internationaal nog voldoende ruimte voor groei.

Er is een grote vraag naar vakantieaccommodaties in eigen land, zegt directeur Dirk Anbeek. “Niet alleen van vakantiegangers die op zoek zijn naar natuur en ruimte, maar ook van particuliere investeerders die waardevast willen investeren in recreatief vastgoed.” Anbeek verwacht dat deze trend voorlopig aanhoudt.

In Landal Sallandse Heuvelrug bij Wierden komen 110 nieuwe recreatiewoningen, naast de bestaande 25 vakantiewoningen. Die laatste komen in juli in de verhuur. Landal De Brabantse Wal bij Bergen op Zoom krijgt daarnaast 105 recreatiewoningen en 46 lodges. Wanneer die precies klaar zijn, geeft Landal niet aan.

Het park Rockingham Forest wordt de negende bestemming van Landal GreenParks in Groot-Brittannië. Er komen 56 luxe lodges in een bosrijke omgeving. De eerste gasten kunnen waarschijnlijk eind mei al worden ontvangen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 het gehele park beschikbaar is voor de verhuur. Wat de kosten zijn van de bouw van alle nieuwe huisjes is niet bekendgemaakt.

Landal GreenParks heeft meer dan 100 parken in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije. Het gaat in totaal om ruim 14.000 vakantieaccommodaties en 1300 campingplaatsen.