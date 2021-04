‘Merendeel Nederlanders verwacht dat huizenbubbel snel klapt’

Het overgrote deel van de Nederlanders verwacht dat de ‘huizenbubbel’, die is ontstaan door de sterk stijgende huizenprijzen, binnen een aantal jaren weer klapt. Desondanks verwacht maar bijna een vijfde van de Nederlanders dat de financiële gevolgen van de coronacrisis zullen doorwerken op hun eigen woonsituatie of hypotheek. Dat zijn met name starters, die het al lastig hebben op de huizenmarkt, becijferde De Hypotheker.

Bijna drie op de tien starters vrezen voor de klap van de huizenbubbel, omdat hun huis dan onder water kan komen te staan, zegt De Hypotheker. Dat betekent dat de waarde van de woning is gezakt tot onder de hoogte van de hypotheek die moet worden betaald. Daarmee doemt het risico op dat iemand met een restschuld overblijft als hij bijvoorbeeld wil verhuizen. Veel bestaande huizenbezitters maken zich juist weinig zorgen. Dat komt volgens De Hypotheker omdat zij als huiseigenaren dankzij de stijging van de huizenprijzen een flinke overwaarde op hun huis hebben.

Omdat veel mensen rentestijgingen vreesden, sloten ze het afgelopen jaar hun hypotheek nog snel over voor een met lage rente. Tussen april 2020 en maart 2021 steeg het aantal oversluitingen met 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Een andere groep sloot een extra hypotheek af om het huis te verbouwen. Het aantal aanvragen voor verbouwhypotheken steeg zelfs met 41 procent. Door de coronacrisis moesten veel mensen vanwege reisbeperkingen hun vakantiegeld een andere bestemming geven. Velen kozen voor aanpassingen in en om het huis, mede ingegeven door het vele thuiswerken.

Voor de aankoop van een huis kwamen het afgelopen jaar de meeste hypotheekaanvragen van huizenkopers onder de 35 jaar. Ruim een op de drie aanvragen voor de aankoop van een woning kwam van deze groep starters op de woningmarkt. Het afgelopen jaar steeg dat aantal aanvragen met 17 procent. Het gemiddelde hypotheekbedrag steeg met 11 procent tot 277.000 euro. Onder de starters is het door de stijgende huizenprijzen steeds moeilijker om een geschikte woning te vinden.