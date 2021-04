Online marketing trends in de toekomst

Kwaliteit, data, AI, vindbaarheid en het bereiken van de klant die thuis zit zijn slechts enkele van de onderwerpen op de digitale marketing agenda voor de toekomst. Maar welke andere trends op het gebied van digitale marketing zullen hot worden? Sommige dingen zijn zeker: de toekomst van marketing en business zal meer divers, inclusief en verbonden zijn met de echte klantbehoeften.

Technologie blijft in hoog tempo vooruit gaan, dus sommige van deze trends zijn natuurlijk gericht op technologie. Er is echter ook een terugval tegen de toegenomen digitalisering en automatisering van interacties tussen merken en consumenten, en de wens om marketing weer menselijker te maken. Terwijl technologieën zoals AI en datagestuurde marketing blijven groeien, zal de overkoepelende focus op mensen liggen, niet op technologie.

Met de explosie van slimme luidsprekers en gesproken zoekopdrachten in de afgelopen jaren zou je kunnen denken dat ‘leesbare’ inhoud tegenwoordig belangrijker is dan visuals en design. Breadcrumps SEO is een handig hulpmiddel voor de bezoeker om op een eenvoudige manier te navigeren naar verschillende pagina´s.

Spraakgestuurd zoeken

Ontwikkelingen op het gebied van gesproken zoekopdrachten zullen zeker van invloed zijn op de manier waarop we nu en in de toekomst content maken. Visualisatie en eenvoudig te verwerken content zal nog populairder worden. Spraakgestuurd zoeken is de volgende grens van SEO. Steeds meer gebruikers geven er de voorkeur aan om in hun zoekbalk te praten in plaats van te typen, of ze nu spraakgestuurde AI-assistenten op hun desktops gebruiken of hun smartphones als walkietalkies gebruiken.

Gesproken zoekopdrachten leveren andere resultaten op dan tekst zoekopdrachten.

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen de voorkeur geven aan visuele inhoud boven platte tekst. U hoeft alleen maar te kijken naar de groei van beeldgerichte platforms Pinterest en Instagram om het bewijs hiervan te zien. In plaats van een beschrijving in Google te typen, kunnen gebruikers een afbeelding uploaden en informatie over een item alleen al uit een afbeelding halen. Als ze een planten foto uploaden, presenteert de zoekopdracht informatie over soorten, terwijl een afbeelding van een herkenningspunt historische gegevens retourneert. Wanneer een gebruiker een product zoekt, retourneert het vergelijkbare producten en waar ze deze kunnen kopen. Google Lens, Pinterest Lens en gerelateerde zoekhulpmiddelen veranderen de camera van een gebruiker in een zoekbalk.

SEO normaal onderdeel

Het steeds sneller worden van het internet vraagt een steeds sneller platform, devices en technieken waar AI een belangrijke rol in zal gaan spelen. De groei van big data en ondernemingen die online gaan, zal dermate toenemen dat SEO een normaal onderdeel zal worden van iedere business. Bedrijven hebben digitale oplossingen omarmd om te profiteren van de voorkeur van klanten voor online winkelen. Met een steeds groeiende e-commerce-industrie zal de vraag naar hoogwaardige SEO in 2021 enorm toenemen.

Het hebben van een online winkel is geen garantie voor succes. Bedrijven moeten hard werken om zich te onderscheiden van miljoenen andere bedrijven met een online aanwezigheid.