Signify grote winnaar op Damrak na kwartaalcijfers

Verlichtingsbedrijf Signify was vrijdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs, die zelf licht lager het weekend inging. De voormalige lampendivisie van Philips voerde de omzet op en groeide vooral hard op het gebied van digitale producten, zoals de Hue-lampen, waarop de marges groter zijn. Het aandeel Signify werd 7,3 procent meer waard.

Beleggers hadden een drukke dag met bedrijfscijfers. Ook het kersverse AEX-fonds BESI kwam met kwartaalcijfers, maar die vielen niet erg in de smaak. Ondanks de fors gestegen omzet en winst werd de toeleverancier aan de chipindustrie 5,6 procent lager gezet. BESI kampt met logistieke problemen en tekorten van enkele belangrijke onderdelen, waardoor het bedrijf niet snel aan sterk gestegen vraag van klanten kan voldoen.

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,4 procent lager op 707,56 punten. Naast Signify hoorde ook KPN na de publicatie van de kwartaalcijfers bij de sterkste stijgers met een winst van 1,3 procent. De MidKap verloor 0,7 procent tot 1.036,81 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt gingen licht omhoog terwijl Parijs 0,4 procent verloor.

Neways werd bij de kleinere fondsen bijna 12 procent meer waard. De maker van elektronische componenten heeft een overnamevoorstel ontvangen van industrieconcern VDL Groep van 12,50 euro per aandeel. Of het voorstel van VDL, een grootaandeelhouder van Neways, daadwerkelijk tot een overname zal leiden is nog onzeker.

In Londen zakte Barclays 7 procent en BNP Paribas verloor 0,8 procent in Parijs, ondanks dat de twee grote banken afgelopen kwartaal meer winst boekten dan verwacht. De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht ondanks de perikelen rond zijn coronavaccin en won 4,3 procent.

De financiële markten verwerkten ook de economische krimp van 0,6 procent in het eerste kwartaal die statistiekbureau Eurostat meldde. De neergang was minder hevig dan voorspeld en door vaccinatiecampagnes is de weg omhoog alweer in zicht.

De euro was 1,2034 dollar waard, tegenover 1,2109 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,5 procent in prijs tot 63,41 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 67,21 dollar per vat.