Telecombedrijf KPN presenteert resultaten eerste kwartaal

Telecomconcern KPN presenteert vrijdag zijn resultaten over het eerste kwartaal. Daarbij is het vooral de vraag wat de gevolgen zijn voor het bedrijf van de langer durende lockdown. Ook geeft KPN, dat de laatste tijd flink investeert in uitbreiding van het glasvezelnet, mogelijk meer duidelijkheid over de overnamegeruchten die al enige tijd klinken rondom de onderneming.

KPN had vorig jaar vooral op de zakelijke markt last van de coronacrisis, al was de netto-impact op de totale resultaten betrekkelijk klein. Bedrijven waren door de omstandigheden terughoudender met uitgaven voor telecomdiensten. Ook stonden de inkomsten uit internationale roaming onder druk omdat er vanwege de coronacrisis nauwelijks nog zakelijke reizen buiten Europa worden ondernomen. Maar hier stonden ook positieve ontwikkelingen op de consumentenmarkt tegenover. Zo liet het aantal mobiele abonnees juist groei zien.

Eerder deze maand meldde The Wall Street Journal dat twee investeringsfondsen een overnamebod op KPN voorbereiden. Het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak zouden samen zo’n 12,5 miljard euro overhebben voor de Nederlandse marktleider in telecommunicatie. Maar voor een succesvolle overname is zowel medewerking van de Nederlandse staat als van KPN zelf nodig. KPN-topman Joost Farweck zei eerder in zijn algemeenheid dat KPN het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft.

KPN kwam recent ook in het nieuws vanwege onthullingen in de Volkskrant over een rapport uit 2010 waarin staat dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden klanten van KPN kon afluisteren en klantgegevens kon stelen. Het Agentschap Telecom besloot daarom te gaan kijken of huidige maatregelen van KPN voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. KPN stelde zelf geen indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat Huawei klantgegevens heeft ontvreemd.