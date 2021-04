Twitter hard onderuit op lager Wall Street

Socialmediabedrijf Twitter is vrijdag ruim 15 procent minder waard geworden op de beurs in New York. Beleggers schrokken van teleurstellende prognoses voor de komende maanden. Het bedrijf denkt dat de stevige groei van het aantal gebruikers kan afnemen nu de coronacrisis ten einde loopt, zo meldde het bedrijf in zijn kwartaalverslag.

Gelijktijdig met de lager dan verwachte groeivoorspellingen meldde het bedrijf ook dat de kosten met grofweg een kwart zullen toenemen. Twitter wil namelijk veel meer nieuw personeel aantrekken om het platform verder te vernieuwen, en daarvoor zijn hoge salarissen nodig.

Amazon kwam ook met kwartaalcijfers en verpulverde alle verwachtingen over de omzet- en winstgroei. Bovendien ziet de onderneming de toekomst zonnig in nu de Amerikaanse economie verder aantrekt. Beleggers namen echter hun winst en Amazon eindigde 0,1 procent lager, nadat het aandeel eerder op de dag zijn hoogste tussentijdse stand ooit had bereikt.

Ook andere grote techbedrijven drukten zwaar op de belangrijkste beursgraadmeters in New York. Apple verloor 1,5 procent en Google-moeder Alphabet zakte 1,6 procent. Mogelijk spelen opmerkingen van de president van de Federal Reserve-afdeling in Dallas een rol. Hij liet weten dat de Amerikaanse koepel van centrale banken wellicht minder obligaties moet opkopen. Er zijn namelijk signalen dat beleggers op de aandelenmarkt te grote risico’s nemen door de lage rentes die het gevolg zijn van het opkoopbeleid van de Fed. Apple kreeg ook te maken met een officiële klacht van de Europese Commissie wegens machtsmisbruik binnen zijn App Store.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 33.874,85 punten. De S&P 500 zakte tot 0,7 procent onder zijn recordstand van een dag eerder en eindigde op 4.181,17 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 13.962,68 punten.

Oliebedrijven Chevron en ExxonMobil profiteerden in het eerste kwartaal van stijgende olieprijzen en een hogere vraag naar chemicaliën, nu de economie weer aantrekt. Dat leidde voor beide bedrijven tot een sterke vrije kasstroom. Desondanks werd Chevron 3,6 procent lager gezet en verloor ExxonMobil 2,9 procent.

De euro was 1,2022 dollar waard, tegenover 1,2034 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,4 procent in prijs tot 63,48 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 67,25 dollar per vat.