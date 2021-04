‘Vertrouwen in huizenmarkt op dieptepunt’

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het nu een slecht moment om een huis te kopen. De oorzaken zijn het beperkte woningaanbod en de slechte betaalbaarheid, meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van eigen peilingen. Nooit eerder vonden zoveel mensen het een ongunstig moment om een huis te kopen.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden verwacht dat de huizenprijzen de komende tijd verder blijven stijgen. In december 2008 was de stemming voor het laatst bijna zo laag. Toen was de slechte economische situatie de oorzaak van het lage vertrouwen.

Steeds vaker lopen mensen vast op de oververhitte woningmarkt. De kloof tussen de mensen die al een koophuis hebben en de mensen die een eerste eigen huis zoeken wordt steeds groter. Nederlanders maken zich minder ongerust over de gevolgen van de coronacrisis op de woningmarkt. In april vorig jaar speelden de onzekerheden door de coronacrisis voor 83 procent van de Nederlanders een rol, in april van dit jaar laat bijna 60 procent zijn vertrouwen in de woningmarkt afhangen van corona.

De VEH baseert zich op maandelijkse peilingen onder een representatief aantal Nederlanders uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos.