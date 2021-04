Winkelomzet gestegen dankzij onlineshoppen

De omzet van winkels in Nederland is vorige maand gestegen ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de eerste maand dit jaar met een stijging. Dat komt omdat vorig jaar de eerste coronamaatregelen golden in maart en veel winkels vrijwillig de deuren sloten. Door een toename van het webwinkelen kreeg de branche een extra steun in de rug.

De omzet steeg afgelopen maand met 5,9 procent, het aantal verkochte producten lag 4,9 procent hoger. De onlineverkopen gingen daarbij met twee derde omhoog ten opzichte van een jaar eerder en hielpen de detailhandel aan de hogere plus voor maart. Sinds de eerste lockdown zijn Nederlanders veel meer zaken via webwinkels gaan bestellen.

Bij de non-foodsector noteerden de statistici verder een kleine toename van de verkopen met 1 procent ondanks het feit dat winkels vorige maand alleen open waren op afspraak en voor het ophalen van onlinebestellingen. Die sectoren zagen echter in maart 2020 hun omzet sterk dalen. Vooral kleding- en schoenenwinkels deden het nu veel beter.

Voor de foodsector geldt juist het omgekeerde. Daar schoot de omzet door hamstergedrag in maart vorig jaar omhoog. Dit jaar lag de omzet 1,6 procent lager, vooral door de supermarkten. Speciaalzaken als groenteboeren, bakkers en slagers zetten juist 2 procent meer om. Wel liggen de verkopen in de foodsector nog altijd behoorlijk hoog. Ten opzichte van maart 2019 is de omzet ruim een tiende hoger.

De cijfers zijn door het CBS gecorrigeerd voor de samenstelling van de maand. Op sommige dagen wordt namelijk meer verkocht dan op andere.