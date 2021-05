Opnieuw drukke cijferweek voor beleggers

Beleggers verwerken in de nieuwe beursweek opnieuw veel resultaten van grote bedrijven. Op de beurs in Amsterdam staan onder meer de cijfers van Air France-KLM en ING op het programma. Buiten Nederland is het de beurt aan taxi-app Uber en sportkledingfabrikant adidas. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid en rentebesluiten in Australië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

De week begint waarschijnlijk nog enigszins rustig. In Londen en Japan zijn de beurzen maandag gesloten, en in China wordt er tot en met woensdag niet gehandeld. Toch is de agenda dezer dagen niet bepaald leeg. Zo komen sportwagenfabrikant Ferrari, olie-concern Saudi Aramco en farmaceut Pfizer met hun resultaten naar buiten.

Vanaf woensdag neemt de drukte toe. In Nederland presenteert speciaalchemiebedrijf DSM dan de kwartaalcijfers. Elders in Europa laten onder meer Deutsche Post en containervervoerder Maersk weten hoe de afgelopen maanden bij hun zijn gegaan.

Aan het Damrak wordt met name donderdag een drukke dag. Dan worden niet alleen de resultaten van Air France-KLM en ING verwacht, maar ook die van bouwconcern BAM en staalfabrikant ArcelorMittal. Bij al die cijferberichten gaat het vooral om de vraag hoeveel last de bedrijven hebben van de aanhoudende coronacrisis, en hoe ze aankijken tegen het mogelijke economische herstel in de rest van dit jaar.

Ook interessant wordt donderdag het kwartaalbericht van brillenconcern EssilorLuxottica. Het Nederlandse GrandVision, bekend van optiekketen Pearle, wordt overgenomen door dat Frans-Italiaanse bedrijf. Maar het is nog altijd niet helemaal zeker of de miljardendeal wel doorgaat. Er was de afgelopen tijd veel juridisch gesteggel tussen de partijen, wat aanleiding gaf tot speculaties. Kenners vermoeden dat EssilorLuxottica de prijs voor de overname omlaag wilde krijgen, en eind vorig jaar stelden ingewijden zelfs dat het bedrijf er ook aan dacht om af te zien van de deal.

Vrijdag staat de handel waarschijnlijk vooral in teken van het Amerikaanse banenrapport. Dat geeft mogelijk meer inzicht in het herstel van de arbeidsmarkt in de grootste economie van de wereld. Dat laatste is belangrijk, omdat het van invloed kan zijn op het beleid van de Federal Reserve. Bij krachtig herstel zou de Amerikaanse koepel van centrale banken op een gegeven moment kunnen besluiten om eerder bepaalde coronasteunmaatregelen af te bouwen. Dat laatste zou grote gevolgen kunnen hebben voor de financiële omstandigheden in de wereld, vandaar dat beleggers scherp letten op alle mogelijke signalen.