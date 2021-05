Aandacht voor KPN op Damrak na afwijzen overnamevoorstellen

Op het Damrak gaat maandag alle aandacht uit naar KPN. Het telecomconcern wees onlangs twee overnamevoorstellen van buitenlandse investeerders af, zo werd zondag bekend. Verder begint de Amsterdamse beurshandel rustig aan de eerste week van mei. Later in de week komen onder meer Air France-KLM, DSM, ING, ArcelorMittal en BAM met kwartaalcijfers. Aan het einde van de week staat het belangrijke Amerikaanse banenrapport op het programma.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de eerste handelsdag van mei. Ook de beurzen in Parijs en Frankfurt zullen naar verwachting met kleine plussen openen. In Londen hebben beleggers een vrije dag. Ook in Japan en China waren de beurzen maandag gesloten.

KPN bevestigde twee “ongevraagde” overnamevoorstellen te hebben afgewezen. Het betreft een voorstel van het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak alsmede een bod van het Amerikaanse KKR. Volgens zakenkrant Financial Times bedroeg het bod van EQT en Stonepeak zo’n 18 miljard euro. KPN stelt echter dat de investeerders nog geen bedrag hadden genoemd. Ook over de hoogte van het bod van KKR laat de onderneming zich niet uit. De voorstellen zijn volgens KPN zorgvuldig afgewogen, maar dragen volgens het bedrijf niet veel bij aan de ingezette strategische koers.

Fitnessketen Basic-Fit zal mogelijk bewegen op het nieuws dat de verdere versoepelingen van de coronaregels, zoals het openen van sportscholen en dierentuinen, langer op zich laten wachten. Het kabinet vindt het aantal opnames van coronapatiĆ«nten in ziekenhuizen en op ic’s nu nog te hoog. De eerstvolgende datum dat de versoepelingen kunnen ingaan is nu waarschijnlijk 18 mei, in plaats van 11 mei.

Ook de chipsector staat in het nieuws. Pat Gelsinger, de baas van chipfabrikant Intel, zei in een interview met CBS News dat het wereldwijde tekort aan halfgeleiders waarschijnlijk nog een paar jaar zal duren. Chipmakers hebben vanwege de grote vraag naar chips voor laptops en smartphones door het vele thuiswerken moeite om aan de stijgende vraag te voldoen. Vooral de auto-industrie kampt daardoor met een tekort aan chips.

Beleggers verwerken ook de kwartaalcijfers van Siemens Healthineers. De concurrent van zorgtechnologiebedrijf Philips schroefde zijn omzetverwachtingen voor dit jaar op dankzij sterke kwartaalresultaten en de overname van de Amerikaanse kankerspecialist Varian. Ook profiteerde het bedrijf van de sterke vraag naar zijn coronasneltesten.

De euro was 1,2015 dollar waard, tegenover 1,2034 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 63,20 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent minder, op 66,37 dollar per vat.