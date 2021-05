Handel online sinds pandemie groter dan Amerikaanse economie

Doordat mensen sinds de coronapandemie meer via internet winkelen zijn de inkomsten van onlineverkopen afgelopen jaar wereldwijd gestegen tot bijna 27 biljoen dollar, ruim 22 biljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het VN-handelsorgaan UNCTAD. Daarmee is de omzet van de handel online groter geworden dan het bruto nationaal product van de Verenigde Staten, ’s werelds grootste economie.

Onlineaankopen waren vorig jaar goed voor bijna een vijfde van de totale aankopen. Dat was een jaar eerder 16 procent, zo blijkt uit maandag gepubliceerde UNCTAD-berekeningen. De wereldwijde handel online steeg vorig jaar met 4 procent tot een omzet van 26,7 biljoen dollar.

Tien van de dertien grootste onlinehandelaars zijn Chinees of Amerikaans. Het Chinese Alibaba blijkt groter dan het Amerikaanse Amazon.

In China en Zuid-Korea werd afgelopen jaar bijna een kwart van de aankopen online gedaan. In Groot-Brittanniƫ steeg het aandeel onlineaankopen van bijna 16 procent in 2019 naar bijna een kwart vorig jaar. In de VS waren onlineaankopen vorig jaar goed voor 14 procent van het totaal, een jaar eerder was dat nog 11 procent.

De groei van de onlinehandel voltrok zich vorig jaar terwijl de wereldeconomie sterker kromp dan UNCTAD ooit heeft berekend, sinds het handelsorgaan daarmee in 1940 begon.