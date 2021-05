Maker Fortnite en Apple staan tegenover elkaar in rechtszaal

Epic Games, de maker van schietspel Fortnite, en Apple staan tegenover elkaar in de rechtszaal. Maandag begint in de Verenigde Staten een proces dat waarschijnlijk weken zal duren. De gamesontwikkelaar beschuldigt Apple ervan misbruik te maken van zijn machtspositie door te eisen dat apps het betalingssysteem van Apple gebruiken en 30 procent van alle opbrengsten afdragen.

Het gaat volgens kenners om een van de belangrijkste rechtszaken in de Amerikaanse techwereld in jaren. Dat komt omdat hierin een verdienmodel van grote techbedrijven als Apple en ook Google ter discussie staat.

Sinds vorig jaar zijn Epic en Apple in een strijd verwikkeld, nadat Epic eenzijdig besloot een eigen betalingssysteem in zijn iPhone-app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en zette de programma’s van Epic daarom uit de App Store. De kwestie kwam eerder al voor de rechter. Een federale rechter in Oakland in de Amerikaanse staat Californië verwierp in oktober de eis van de spelletjesproducent om het geschrapte spel voorlopig weer op te nemen en Epic toe te staan zijn eigen betalingsoptie te gebruiken.

Epic kwam ook al met klachten tegen Apple in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Australië. Tegelijkertijd is Epic niet het enige bedrijf dat protesteert tegen de handelswijze van Apple. Zo loopt muziekstreamingdienst Spotify al enige tijd te hoop tegen de voordelen die Apples eigen muziekdienst Apple Music volgens de Zweden geniet.

Die laatste klacht leidde er afgelopen week toe dat Apple een waarschuwing kreeg van de Europese Commissie. Volgens Brussel hindert Apple de concurrentie op de muziekstreamingmarkt door te eisen dat andere muziekstreamingdiensten gebruikmaken van Apples eigen betalingssysteem. Ook het feit dat apps die in de App Store staan geen melding mogen maken dat het afsluiten van een abonnement goedkoper is buiten de App Store om, vindt de marktwaakhond zorgwekkend. De aanklacht van de Europese Commissie is een eerste stap op weg naar een mogelijke boete voor Apple.