Mediabedrijf Berlusconi beslecht jarenlange ruzie met Fransen

Het Italiaanse mediaconcern Mediaset van ex-premier Silvio Berlusconi legt zijn al jaren slepende geschil met het Franse mediaconglomeraat Vivendi bij. De twee partijen zijn eindelijk tot een akkoord gekomen. Als onderdeel van de deal zal Vivendi het grote aandelenbelang dat het in Mediaset heeft opgebouwd, gaan afbouwen. Daarover zijn ook financiële afspraken gemaakt.

De twee bedrijven verkeerden al in onmin met elkaar sinds 2016, toen de Fransen zich terugtrokken uit een plan om de betaaltelevisie-tak van Mediaset te kopen door middel van grote aandelenruil. Mediaset wilde van Vivendi vervolgens miljarden euro’s aan schadevergoeding hebben. Dat resulteerde in jarenlang juridisch gesteggel. Vorige maand oordeelde een rechter in Milaan uiteindelijk in het nadeel van de Italiaanse claims.

Mediaset verdacht Vivendi er ook van opzettelijk met de koers van Mediaset te spelen. Vivendi keerde zich op zijn beurt weer tegen herstructureringsplannen van Mediaset, omdat het binnen de nieuwe structuur aan invloed zou inboeten terwijl de familie Berlusconi meer te zeggen zou krijgen.

Die laatste strijd werd zelfs in Nederland uitgevochten. Mediaset probeerde zijn Italiaanse en Spaanse tak namelijk te laten opgaan in een op papier Nederlands bedrijf. Bij de deal die de twee partijen nu hebben gesloten, heeft Vivendi onder meer toegezegd dat het akkoord zal gaan met de door Mediaset geplande verplaatsing van zijn hoofdvestiging van Milaan naar Nederland.