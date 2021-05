Omzet webwinkels weer gestegen; interesse in SEO neemt toe

De omzet van Nederlandse webwinkels nam in 2020 met maar liefst veertig procent toe, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. Ter vergelijking: in 2015 was dat ‘maar’ 22,1 procent. Dat we sinds de coronacrisis veel meer online kopen zal niemand verbazen, maar daarnaast weten bedrijven dankzij digitale marketing de consument ook steeds beter te vinden. Wat moet je over SEO weten als je meer mensen wil bereiken?

SEO: een vak op zichzelf

De tijd is voorbij dat je op goed geluk een website kon opzetten – althans, als je mee wil profiteren van die mooie CBS-cijfers. In de overdaad aan online-aanbod, moet je wat moeite doen om te zorgen dat je nog gevonden wordt. Inmiddels is er dan ook aardig wat inzicht in hoe de algoritmes van Google werken. En het beïnvloeden van de zoekresultaten is een vak op zichzelf geworden: dat van de SEO-specialist.

De zoekmachine is je beste klant

SEO staat voor Search Engine Optimalization oftewel ‘zoekmachineoptimalisatie’. Het is een verzameling technieken die ervoor zorgt dat je website beter wordt gevonden. Uiteraard zijn er mensen die rechtstreeks naar je website toe surfen, maar in de meeste gevallen komen ze er dankzij een zoekmachine. Partijen zoals Google zetten je echter alleen bovenaan de lijst resultaten als ze denken dat jij te bieden hebt wat er gezocht wordt, én als je betrouwbaar overkomt – omdat je bijvoorbeeld ontzettend veel, sterke backlinks hebt.

Backlinks, backlinks, backlinks

Backlinks zijn links naar jouw webadres vanaf een ander adres. Als dat andere adres een grote jongen is, één die elke dag vele bezoekers trekt, en jou de moeite waard vindt om te noemen, is dat voor Google vaak reden om dat ook te willen doen. Zeker als er niet al heel veel anderen zijn die hetzelfde verkopen als jij en ook door de grote jongens genoemd worden.

Linkbuildingpakketten

Je begrijpt: meestal is er dus wel wat meer nodig dan één goede backlink om bovenaan Google te komen. Heel simpel gezegd: als je concurrent er twee heeft, staat hij al in hoger aanzien dan jij. Dat is dan ook aanleiding voor veel organisaties een volledig linkbuildingpakket aan te schaffen. Het verbeteren van je ‘linkstatus’ wordt dan uitbesteed aan SEO-bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd. Die zorgen ervoor dat je wordt genoemd op meerdere, relevante websites.

Zoektermen

Los van de backlinks moet je als ondernemer natuurlijk altijd nadenken over de vraag-aanbod situatie. De termen die jij gebruikt in je koppen, je tekst, je bestandsnamen, zelfs je website-adres, gebruikt Google om te begrijpen wat jij aanbiedt. Als niemand zoekt naar de woorden die je daar gebruikt – jouw keywords – kom je niet heel ver.

Keyword difficulty

Hetzelfde geldt voor keywords die wel veel gebruikt worden, maar die online ook al door eindeloos veel concurrenten zijn gekaapt. Als je daarvoor de software hebt, kan je bijvoorbeeld opzoeken hoe vaak ‘online marketing’ wereldwijd wordt gegoogeld. Op het moment van schrijven staat de teller op 15,600 keer per maand, maar als je dat op kan zoeken, zie je ook meteen dat de concurrentie flink is.

Kennis is macht

Naar ‘marketing bureau’ daarentegen, wordt 6100 keer gezocht, terwijl de concurrentie – de ‘keyword difficulty’ – is gehalveerd. 6100 mensen zijn er minder dan 15,600, maar die 6100 zijn wel een stuk makkelijker te bereiken. Uiteraard betekent dit niet dat de makkelijke weg altijd de juiste is, maar wel dat je heel goede SEO-kennis in huis moet hebben om de strijd aan te gaan.

SEO is geen rocket science, maar als je niet bizar veel tijd over hebt, is het misschien wel handig daarvoor specialisten in te schakelen. Dan kunnen die fijn op zoek naar de ideale balans tussen ‘monthly searches’ en ‘keyword difficulty’, zorgen dat je voldoende, betrouwbare ‘backlinks’ hebt – terwijl ze ook nog even jouw ‘rank tracking’ en die van je concurrenten in de gaten houden. En kan jij ondertussen fijn doen waar jij goed in bent, zodat je ook nog wat te bieden hebt als je eenmaal gevonden bent.