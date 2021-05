Onlinemarktplaats eBay overweegt cryptovaluta als betaalmiddel

Onlinemarktplaats eBay onderzoekt nieuwe manieren waarop klanten kunnen betalen en overweegt daarbij om cryptovaluta te gaan accepteren als betaalmiddel. Dat heeft eBay-topman Jamie Iannone gezegd in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

Volgens Iannone bekijkt eBay ook de mogelijkheden van zogeheten non-fungible tokens (NFT). Zo’n NFT is niet uitwisselbaar voor iets anders. Een kunstwerk is bijvoorbeeld ook niet uitwisselbaar, maar een goudstaaf of een aandeel wel.

De markt voor dergelijke digitale zaken is dit jaar plotseling geƫxplodeerd. De digitale werken worden via blockchain van een handtekening voorzien. Zo werd eerder dit jaar een tweet van Twitter-topman Jack Dorsey als NFT omgerekend voor een kleine 2,5 miljoen euro verkocht.

De bitcoin, de bekendste van de cryptovaluta, is de afgelopen tijd veel in waarde gestegen. Dat komt ook doordat de munt steeds meer wordt geaccepteerd door grote bedrijven. Zo accepteerde maker van elektrische auto’s Tesla bitcoins als betaalmiddel en omarmden ook betalingsbedrijven als Mastercard, Visa en PayPal digitale valuta. Op dit moment heeft de bitcoin een waarde van rond de 58.000 dollar.