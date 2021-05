‘Tekort aan geschikte monteurs om auto’s te repareren dreigt’

Steeds meer auto’s zijn voorzien van geavanceerde software voor rijhulpsystemen, maar er zijn nog maar weinig monteurs en specialisten die deze systemen na bijvoorbeeld een aanrijding goed kunnen repareren. Daarvoor waarschuwt de AutoTech Aliantie, waarbij grote bedrijven als Van Mossel Autoschade, Stern en de Louwman Dealer Group zijn aangesloten.

Denk aan de achteruitrijcamera, parkeersensoren en vermoeidheidsherkenning. Door dat soort foefjes worden auto’s steeds complexer, legt Arno van der Steen uit. Hij is projectleider bij het lectoraat Automotive Research aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en als adviseur betrokken bij de AutoTech Alliantie.

In 2025 rijden er volgens hem waarschijnlijk 2,5 miljoen auto’s rond met zogenoemde ADAS (Advanced Driver Assistance System). In 2030 zijn dat er naar verwachting al 4,6 miljoen. “We hebben tegen die tijd zo’n 1000 extra schadeherstellers nodig om voertuigen met deze systemen te kunnen repareren, zodat bestuurders weer veilig de weg op kunnen. Er zijn er nu zo’n negentig opgeleid. Als we nu niet in actie komen, lopen we deze achterstand nooit meer in. Dat leidt tot onveilige situaties”, aldus Van der Steen.

Hij pleit ervoor dat de branche meer inzet op het rekruteren van geschikt technisch personeel. Ook vindt hij dat verzekeraars goed moeten kijken naar welke garagebedrijven ze verzekerden met schade toesturen. Consumenten zullen waarschijnlijk te maken gaan met hogere verzekeringspremiers, voorziet de deskundige daarnaast. “Het vervangen van een ouderwetse bumper is simpel en goedkoop. Het vervangen van een bumper met allerlei sensoren is lastiger en daarmee duurder. Dit zal ergens betaald moeten worden.”